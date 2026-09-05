به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در اطلاعیه ای افزود: این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه که در ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و به‌عنوان بخشی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آن رژیم علیه میهن ما ارتکاب یافته است، نقض واضح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، جنایت جنگی، و تهدیدی آشکار علیه صلح بین‌المللی و امنیت کشتیرانی تجاری است.

وزارت امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تروریسم دولتی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، از جمله تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و تعرض به کشتی‌های تجاری، یادآور می‌شود که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود.