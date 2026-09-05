حمیدرضا مستفید، مدرس دانشگاه و پیشکسوت عرصه قرآنی، در تشریح ویژگی‌های مجموعه هفت‌جلدی «در محضر قرآن کریم» بر جنبه‌های ممتاز این اثر نسبت به سایر ترجمه‌ها و کتب لغت تاکید کرد.

حمیدرضا مستفید در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: مجموعه هفت‌جلدی «در محضر قرآن کریم» به نوعی ترجمه قرآن محسوب می‌شود و اصل شاخص بودن این مجموعه، تلاش دقیق انجام شده روی کلمات و عبارات قرآن کریم است.

وی توضیح داد: آنچه این اثر را متمایز می‌کند، ارائه توضیحات دقیق واژگانی، معانی بیان، نکات تاریخی و فقهی در حاشیه کتاب است که برای فهم درست آیات ضروری است.

این مدرس دانشگاه افزود: در این اثر سعی شده با مراجعه به منابع دست اول هر علمی، اطلاعاتی که برای فهم هر آیه لازم است ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که نیاز مخاطب به مراجعه به کتب لغت قدیمی را برطرف می‌کند.

وی گفت: برای درک مطالب، کلمات به رنگ قرمز، ترجمه آنها با فونت پررنگ و توضیحات تکمیلی با فونت معمولی نگارش شده است.

مستفید خاطرنشان کرد: تمامی مطالب کتاب دارای منبع معتبر است و هیچ مطلبی بدون منبع بیان نشده است.

حمیدرضا مستفید اظهار داشت: این مجموعه برای دانشجویان رشته‌های ادبیات عرب و علوم قرآن و حدیث که نیاز به پژوهش روی آیات دارند، بسیار کاربردی است. از سوی دیگر، افراد عادی که آشنایی پایه‌ای با زبان عربی دارند نیز با مراجعه به حاشیه و ترجمه مقابل، می‌توانند به سادگی معنای آیات را درک کنند.

وی تفاوت اصلی «در محضر قرآن کریم» با کار‌های مشابه را وسواس در ارجاع به منابع معتبر و ارائه توضیحات دقیق واژگان عنوان کرد.