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در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر سوخت در محور سنندج - همدان، استاندارکردستان ۲ روز عزای عمومی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیسراه سنندج ـ همدان که تاکنون منجر به جانباختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۷ نفر شده است، آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، دو روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.
استاندار کردستان ضمن تسلیت و ابراز همدردی باخانوادههای داغدار این حادثه ومردم شریف استان، برای جانباختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.
این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه عمیق مردم استان کردستان شده است.