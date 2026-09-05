به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج ـ همدان که تاکنون منجر به جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۷ نفر شده است، آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، دو روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.

استاندار کردستان ضمن تسلیت و ابراز همدردی باخانواده‌های داغدار این حادثه ومردم شریف استان، برای جان‌باختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه عمیق مردم استان کردستان شده است.