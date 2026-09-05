به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با آلومینیوم اراک، اظهار داشت: این حق شما و هواداران است که بدانید هر تصمیمی در باشگاه استقلال به چه دلیل گرفته شده است.

وی افزود: صالح حردانی کاپیتان دوم تیم ما بود و بعد از دربی با تشخیص بنده از تمرین دور شد.

بختیاری زاده گفت: حردانی در لحظه ضربه ایستگاهی دربی به عنوان کاپیتان باید لحظه را مدیریت می‌کرد و رفتار اشتباه برخی بازیکنان را جمع می‌کرد، ولی رفتاری غیرحرفه‌ای از خودش نشان داد. دلیل اصلی دور بودن او از تمرینات این است که او در یک ماه اخیر بی‌نظمی‌های زیادی داشته است.

سرمربی استقلال افزود: هیچ مربی‌ای بابت یک ضربه ایستگاهی، بازیکن را از تمرین دور نمی‌کند. در این مدت اخیر، سه بار با حردانی جلسه گذاشتم و از او خواستم تغییر کند و رفتار غیرحرفه‌ای خود را تغییر دهد.

وی گفت: تا زمانی که من سمت داشته باشم، صالح حردانی نمی‌تواند در تمرین استقلال حاضر شود.