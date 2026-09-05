معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : ۱۱۴۰ قطعه زمین در مناطق روستایی شهرستان‌های سنندج ، کامیاران ، بیجار و سقز در قالب طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اقدام به تامین ۱۱۴۰ قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن کرده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه با تامین ۱۱۴۰ قطعه زمین ۲۴۰۰ خانوار صاحب مسکن خواهند شد گفت: این زمین‌ها در شهرستان‌های سنندج کامیاران بیجار و سقز واگذار شده‌اند

کریمی همچنین افزود: همه افرادی که زمین به آنها تخصیص داده شده است می‌توانند نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی ۵ میلیارد ریالی استفاده کنند.