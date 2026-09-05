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جشنواره بازیهای بومی- محلی و غذاهای سنتی در روستای قزلجه بخش صفائیه خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشنواره ورزشها و غذاهای سنتی با حضور مسئولان شهرستانی و اهالی در روستای قزلجه بخش صفائیه خوی برگزار شد؛ آیینی که جلوههایی از میراث ورزشی و فرهنگی منطقه را به نمایش گذاشت.
روستای قزلجه بخش صفائیه خوی میزبان آیینی با محوریت ورزشها و سنتهای بومی بود؛ برنامهای که با حضور مسئولان شهرستانی و اهالی روستا برگزار شد.
در بخش ورزشی این آیین، ورزشها و بازیهای سنتی از جمله هفتسنگ، طنابکشی، دالپلان و چوبکشی برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی پرنشاط با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در کنار این بازیها، کشتی سنتی آشیرما نیز مورد توجه قرار گرفت؛ ورزشی که به نام خوی ثبت شده و از جلوههای شاخص میراث ورزشی این منطقه به شمار میرود.
این آیین تنها به ورزشهای بومی محدود نبود و جشنواره غذاهای سنتی نیز برگزار شد و بانوان روستا، انواع غذاها و خوراکیهای محلی را عرضه کردند؛ بخشی که در کنار ورزشهای سنتی، تصویری از فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه ارائه داد.
برگزاری چنین برنامههایی، فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی روستاها، انتقال بازیها و مهارتهای سنتی به نسل جوان و تقویت مشارکت اجتماعی است.
ورزشهای بومی و غذاهای سنتی، هر دو بخشی از میراثی هستند که از نسلهای گذشته به امروز رسیدهاند و برگزاری این آیینها میتواند زمینهای برای حفظ و معرفی این داشتههای فرهنگی در شهرستان خوی باشد.