در دیدار فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بر هم افزایی نهاد‌های نظامی و قضایی برای صیانت از امنیت مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان و تعدادی از فرماندهان سپاه و قرارگاه با حضور در دفتر کار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مناسبت انتصاب وی با او دیدار و گفتگو کردند.

محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان در این دیدار گفت: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امید و افتخار ملت ایران هستند دلیرمردانی که گمنام خدمت می کنند و مظلومانه به شهادت می رسند و چشم و چراغ ملت ایران هستند چرا که فرهنگ شهادت را از مولایشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آموخته اند.

وی افزود: پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در فتنه تروریستی دی ماه و جنگ۴۰ روزه نشان دادند که تا پای جای پایبند نظام و انقلاب هستند و با جانفشانی سیلی محکمی به دشمنان خارجی و داخلی زدند و همچنان می زنند و حیله های آنها را نقش برآب کردند.

رئیس کل دادگستری استان با گرامیداشت یادو خاطره قائد شهید امت، فرماندهان، دانشمندان و مردم شهید در جنگ رمضان و اقدامات تروریستی آمریکای جنایتکار در بعد از جنگ، برای رزمندگان سپاه اسلام خصوصاً در قرارگاه پر افتخار حمزه سیدالشهداء(ع) آرزوی نصرت و توفیقات روز افزون نمود.

علینژاد تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با قوت و قدرت برای صیانت از امنیت مردم عزیز در کنار و همراه رزمندگان سپاه اسلام هست و تمام قد از ایشان حمایت می کند.

سردار سرتیپ امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) شمالغرب هم در این دیدار با تبریک انتصاب دکتر محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی برای وی و مجموعه دادگستری استان آرزوی موفقیت کرد.

سردار گشتاسبی حمایتهای دستگاه قضایی از نیروهای نظامی و انتظامی مایه دلگرمی دانست و گفت: اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی در مبارزه با ناامن کنندگان جامعه و همچنین عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و جاسوسان موساد تحسین برانگیز و بسیار بازدارنده است.

وی افزود: همدلیها و همراهی های دستگاه قضایی با دیگر دستگاهها و نیروهای نظامی و انتظامی موجب حصول توفیقات ارزشمند برای استان شده و انسجام یکپارچگی را در بین کلیه مجموعه ها فراهم نموده است و ان شا الله با مدیریت جنابعالی این روند با قوت و قدرت ادامه پیدا می کند.