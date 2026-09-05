سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء به آمریکا هشدار داد: در صورت ادامه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیرو‌های مسلح علیه شناور‌های نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری به ارتش تروریست آمریکا هشدار داد: در صورت ادامه شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.