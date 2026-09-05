به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم از برگزاری مسابقه میدان‌یار در چهار بخش آموزش سلاح، کمک‌های اولیه، تولید محتوا و فرهنگی در تجمعات شبانه خبر داد و گفت: برگزیدگان مرحله استانی این مسابقه در هفته دفاع مقدس معرفی و به مرحله ملی اعزام می‌شوند.

سرهنگ هادی بادینلو با اشاره به برگزاری مسابقه میدان‌یار در تجمعات شبانه گفت: این مسابقه در چهار بخش آموزش سلاح، کمک‌های اولیه، تولید محتوا و کار فرهنگی تبلیغی طراحی شده است و هر شب در میادین اصلی شهر، روستا‌ها و بخش‌های مختلف استان قم برگزار می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان بالای ۱۸ سال می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند و در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت بپردازند.

معاون فرهنگی سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم گفت: پس از برگزاری مراحل مختلف مسابقه، برگزیدگان مرحله استانی در هفته دفاع مقدس معرفی خواهند شد و نفرات برتر برای حضور در مرحله ملی و کشوری اعزام می‌شوند.