پخش زنده
امروز: -
مسابقه میدان یار همزمان با سراسر کشور با هدف آموزش مسائل نظامی به شرکت کنندگان در اجتماعات شبانه مردم استان قم در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی سپاه علیبنابیطالب (ع) قم از برگزاری مسابقه میدانیار در چهار بخش آموزش سلاح، کمکهای اولیه، تولید محتوا و فرهنگی در تجمعات شبانه خبر داد و گفت: برگزیدگان مرحله استانی این مسابقه در هفته دفاع مقدس معرفی و به مرحله ملی اعزام میشوند.
سرهنگ هادی بادینلو با اشاره به برگزاری مسابقه میدانیار در تجمعات شبانه گفت: این مسابقه در چهار بخش آموزش سلاح، کمکهای اولیه، تولید محتوا و کار فرهنگی تبلیغی طراحی شده است و هر شب در میادین اصلی شهر، روستاها و بخشهای مختلف استان قم برگزار میشود.
وی افزود: علاقهمندان بالای ۱۸ سال میتوانند در این مسابقه شرکت کنند و در رشتههای مختلف با یکدیگر به رقابت بپردازند.