به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در پی وقوع سرقت سیم کابل‌های اداره برق در حوزه استحفاظی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی‌های لازم و اشراف پلیسی و فنی چهار سارق حرفه‌ای و یک مالخر را شناسایی و آنها را پس از هماهنگی‌های قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ اسدیان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به ۹ فقره سرقت سیم کابل اداره برق در شهرستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.