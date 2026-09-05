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فرمانده انتظامی مرند از دستگیری چهار سارق سیمهای کابل اداره برق با ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در پی وقوع سرقت سیم کابلهای اداره برق در حوزه استحفاظی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از بررسیهای لازم و اشراف پلیسی و فنی چهار سارق حرفهای و یک مالخر را شناسایی و آنها را پس از هماهنگیهای قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ اسدیان ادامه داد: متهمان در بازجوییها به ۹ فقره سرقت سیم کابل اداره برق در شهرستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.