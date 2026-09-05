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سناتور مستقل آمریکایی ضمن اشاره به وضعیت ضعیف اقتصاد مردم کشورش، گفت : جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران هماکنون باید پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا عصر شنبه در فضای مجازی نوشت: جنگ غیرقانونی و فاجعهبار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران نه تنها منجر به هزاران تلفات شده است، بلکه اقتصاد را نیز به شدت ویران میکند.
سندرز با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایالات متحده گفت: میانگین قیمت بنزین در سطح ملی هرگز در تعطیلات آخر هفته روز کارگر از ۴ دلار در هر گالن بالاتر نبوده است. اما امروز ۴.۱۵ دلار است!
این سناتور مستقل آمریکایی در پایان افزود: ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.
دونالد ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگهای بیپایان به قدرت رسید، اکنون با موج فزایندهای از انتقادات درباره جنگ علیه ایران مواجه است و این جنگ نه تنها ضربه اقتصادی بزرگی به آمریکا زده بلکه میزان محبوبیت ترامپ را در سرتاسر این کشور با کاهش قابلتوجهی مواجه ساخته است.