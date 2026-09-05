به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع ۲ حادثه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

پرویز غفارفرد،افزود: نخستین حادثه در جاده کمربندی چنارستان رخ داد که بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی وانت نیسان با یک دستگاه خودروی سواری یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت و ۲ نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت در صحنه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج منتقل شدند.

وی همچنین از وقوع حادثه دیگری در منطقه تنگ تامرادی خبر داد و گفت: گزارش انحراف یک دستگاه خودروی باری و سقوط آن به دره در منطقه تنگ تامرادی به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: این حادثه ۶ سرنشین داشت که متأسفانه یک کودک سه‌ساله جان خود را از دست داد.

غفارفرد خاطرنشان کرد: چهار نفر از مصدومان با همکاری نیروهای جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج منتقل شدند و یک مصدوم دیگر نیز با خودروی شخصی به این بیمارستان انتقال یافت.