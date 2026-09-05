رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از شناسایی و دستگیری متهم به قتل بانوی اشنویه ای شادروان نیلوفرمجاور حین خروج از کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری متهم به قتل بانوی اشنویه ای مرحومه نیلوفر مجاور در حین خروج از کشور خبر داد.

علینژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی وقوع جنایت علیه مرحومه نیلوفر مجاور بانوی اهل اشنویه و انتشار تصاویر جنایت موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت و دستورات لازم به دادستانهای اشنویه و پیرانشهر برای تعقیب موضوع صادر شد.

وی افزود :با ورود قاطع دادستانها و همکاری‌های موثر پلیس آگاهی و با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و فنی پلیسی و قضایی و نیز همکاری دادستان شهرستان بانه متهم متواری حین خروج از مرز دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

علینژاد اضافه کرد:متهم تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده بازداشت شده و رسیدگی با سرعت، دقت و قاطعیت در جریان است و عاملان جنایت علیه خانم نیلوفر مجاور وفق قانون مجازات خواهند شد.

علینژاد ضمن تقدیر از اصحاب رسانه از آنها خواست جهت رعایت حرمت خانواده اولیای دم در انتشار تصاویر و اخبار موازین قانونی را مد نظر قرار دهند.