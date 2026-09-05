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با شروع مجدد جنایات آمریکا در نقاط مختلف کشور، اجتماعات اقتدار و افتخار مردم ولایتمدار خاستگاه انقلاب قم، با شور حماسی بیشتری در حال برگزاری ست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اجتماعات شبانه مردم قم که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده، همچنان با حضور اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.
این تجمعات در بیش از ۱۸۸ شب گذشته، به صحنهای برای اعلام حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح تبدیل شده است. حضور خانوادهها، جوانان، زنان، مردان و کودکان در این اجتماعات، جلوهای از همراهی و همبستگی مردم قم را به نمایش گذاشته است.
شرکتکنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، بر حفظ وحدت، ایستادگی در برابر دشمنان و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید میکنند.
مردم قم همچنین با حضور در میدانها و خیابانهای شهر، استمرار این اجتماعات را نشانهای از پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و امنیت کشور میدانند.
این اجتماعات شبانه در نقاط مختلف قم از جمله میدان رزمندگان اسلام و دیگر میادین و محلههای شهر برگزار میشود و برنامههایی همچون سخنرانی، مداحی، سرودهای حماسی و برنامههای فرهنگی در حاشیه آن برپا میشود.