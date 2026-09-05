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مرحله نیمه نهایی جشنواره ی زندگی با قرآن ویژه مددجویان و کارکنان بهزیستی استان در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بهزیستی استان لرستان گفت: مرحله ی نیمهنهایی سیوششمین دوره ی جشنواره زندگی با قرآن کریم با رقابت ۱۸ برگزیده استانی در خرمآباد آغاز شد.
همایون عمودی زاده افزود: این مسابقات با حضور افراد دارای معلولیت ،کارکنان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ، در رشتههای قرائت ،ترتیل و اذان، تحقیق و حفظ قرآن کریم برگزار شد.
نفران برتر جشنواره زندگی با قرآن در لرستان ،به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.