به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بهزیستی استان لرستان گفت: مرحله ی نیمه‌نهایی سی‌و‌ششمین دوره ی جشنواره زندگی با قرآن کریم با رقابت ۱۸ برگزیده استانی در خرم‌آباد آغاز شد.



همایون عمودی زاده افزود: این مسابقات با حضور افراد دارای معلولیت ،کارکنان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ، در رشته‌های قرائت ،ترتیل و اذان، تحقیق و حفظ قرآن کریم برگزار شد.



نفران برتر جشنواره زندگی با قرآن در لرستان ،به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.



