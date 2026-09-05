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معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، از تعیین و ابلاغ قیمت جدید روپوش مدارس در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: قیمتهای جدید پس از کارشناسی هزینههای تولید و با لحاظ نرخ تورم، برای مقاطع مختلف تحصیلی تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زاهدی با اشاره به تغییر شیوه قیمتگذاری کالاها و خدمات صنفی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سالهای گذشته، قیمتگذاری برخی کالاها از جمله روپوش مدارس پس از پیشنهاد اتحادیه، بررسی در کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و کارشناسی، برای تصویب به کمیسیون نظارت مرکز استان یزد ارائه و پس از تعیین قیمت نهایی به واحدهای تولیدی ابلاغ میشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵، روپوش مدارس در گروهی قرار گرفته که شیوه قیمتگذاری آن تغییر کرده و اتحادیههای تولیدی موظفند قیمت کالاهای خود را اعلام کنند.
معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، ادامه داد: با توجه به مصوبه شورای اصناف شهرستان و استان یزد، کارشناسی قیمت روپوش مدارس به ادارهکل صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است و این ادارهکل پس از بررسی همه مؤلفههای مؤثر بر هزینه تولید، جمعبندی کارشناسی قیمت نهایی مصرفکننده را انجام داده است.
وی گفت: در فرآیند کارشناسی، عواملی از جمله قیمت پارچه، دستمزد، نخ، هزینه دوخت و سایر ملزومات مورد استفاده در تولید روپوش و همچنین الزامات قانونی مربوط به تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی، همچنین با اشاره به تأثیر نرخ تورم بر قیمتهای جدید افزود: بر اساس محاسبات کارشناسی، قیمت روپوش مدارس در سال ۱۴۰۵ نسبت به قیمتهای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.
معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، بیان کرد: قیمتهای تعیینشده برای مقاطع مختلف تحصیلی از جمله دوره ابتدایی و دورههای اول و دوم متوسطه در قالب فایلهای مشخص تهیه و برای ابلاغ به واحدهای تولیدی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای قیمتهای اعلامشده گفت: واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان روپوش مدارس موظفند قیمتها را بهصورت شفاف و در محل فعالیت خود در معرض دید مشتریان قرار دهند.
وی افزود: در مواردی که توزیع روپوش مدارس از طریق مدارس صورت می گیرد و یا مشتریان مستقیماً به واحدهای تولیدی مراجعه میکنند، واحدهای عرضهکننده موظف به رعایت قیمتهای ابلاغی هستند.
زاهدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمت روپوش مدارس، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.