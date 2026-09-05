پخش زنده
امروز: -
منجیل، شهری که باد، زیتون و تاریخ را یکجا در خود جای داده، با ظرفیتهای خدادادی و انسانی خود میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جنوب گیلان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، منجیل با جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر در جنوب استان گیلان و در شهرستان رودبار قرار گرفته و بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به «شهر باد» شهرت یافته است.
قرارگیری در کنار سفیدرود و سد منجیل، وجود نیروگاه بادی، گستره باغهای زیتون و قرار داشتن در مسیر ارتباطی گیلان به قزوین و زنجان، جایگاهی ویژه به این شهر بخشیده است.
هرزویل شهرکی تاریخی و سرسبز در نزدیکی منجیل و از نقاط ارزشمند شهرستان رودبار است که با پیشینهای کهن، باغهای زیتون و طبیعت کوهستانی شناخته میشود.
مهمترین نماد هرزویل، سرو کهنسال هرزویل است؛ درختی تاریخی که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده و بهعنوان نمادی از قدمت، استواری و هویت این روستا شناخته میشود. هرزویل با برخورداری از این میراث طبیعی و تاریخی و چشماندازهای زیبای اطراف، ظرفیت قابلتوجهی برای گردشگری دارد و توجه بیشتر به حفظ و توسعه زیرساختهای آن میتواند جایگاه این روستا را در گردشگری شهرستان رودبار پررنگتر کند.