منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد منجیل «شهر باد» شهری با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، منجیل با جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر در جنوب استان گیلان و در شهرستان رودبار قرار گرفته و به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به «شهر باد» شهرت یافته است.

قرارگیری در کنار سفیدرود و سد منجیل، وجود نیروگاه بادی، گستره باغ‌های زیتون و قرار داشتن در مسیر ارتباطی گیلان به قزوین و زنجان، جایگاهی ویژه به این شهر بخشیده است.

هرزویل شهرکی تاریخی و سرسبز در نزدیکی منجیل و از نقاط ارزشمند شهرستان رودبار است که با پیشینه‌ای کهن، باغ‌های زیتون و طبیعت کوهستانی شناخته می‌شود.

مهم‌ترین نماد هرزویل، سرو کهنسال هرزویل است؛ درختی تاریخی که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده و به‌عنوان نمادی از قدمت، استواری و هویت این روستا شناخته می‌شود. هرزویل با برخورداری از این میراث طبیعی و تاریخی و چشم‌انداز‌های زیبای اطراف، ظرفیت قابل‌توجهی برای گردشگری دارد و توجه بیشتر به حفظ و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند جایگاه این روستا را در گردشگری شهرستان رودبار پررنگ‌تر کند.