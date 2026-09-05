لیگ برتر فوتبال؛ برتری تراکتور مقابل گلگهر
تیم فوتبال تراکتور در هفته ششم لیگ برتر، مقابل گلگهر سیرجان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۱۵ امروز، شنبه(۱۴ شهریور) در نخستین دیدار از هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان جواد نکونام به پایان رسید.
تراکتور یک - گلگهر سیرجان صفر
گل: امیرحسین حسینزاده (۴۳)
تراکتور با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و جایگاه خود در صدر جدول لیگ برتر را تثبیت کرد. گلگهر با ۷ امتیاز هفتم است.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، محمد نادری، سیدمهدی حسینی، اودیل خامروبکوف، صادق محرمی، مسعود زائر کاظمینی، امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکال
ترکیب گلگهر:
فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، سیداحسان حسینی، میلاد کر، امید عالیشاه، مجید علیاری، علیرضا احسانیفر، پدرام قاضیپور، احمدرضا زندهروح، سهیل صحرایی و لوی بن حسین