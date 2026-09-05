آبشار بیشه روایتی از آب و جنگل در لرستان
آبشار بیشه،روایتی از آب،جنگل و ریل در دل جنگلهای بلوط لرستان که این روزها مقصد مسافران و گردشگران تابستانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ آبشار زیبا و تماشایی بیشه نگینی در جنگل های بلوط استان لرستان قرار گرفته و این روزها با آبوهوای خنک و مطبوع مقصدی برای گردشگران و طبیعت دوستان است.
پیوند آب، جنگل و رودخانه، آبشار بیشه را به یکی از منحصربهفردترین جاذبههای طبیعی غرب ایران تبدیل کرده است.
دسترسی مناسب جادهای و قرار گرفتن آبشار بیشه در مسیر راهآهن سراسری شمال به جنوب علاوه بر افزایش حضور گردشگران در این منطقه به رونق گردشگری و کسبوکارهای محلی روستائیان این منطقه کمک کرده است.
این آبشار با ۵۸ متر ارتفاع در ۳۰ کیلومتری جنوبغربی شهرستان دورود و در ۶۵ کیلومتری خرم آباد قرار دارد.
آبشار بیشه در سال ۱۳۸۷ به عنوان چهل و هشتمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد.