به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع با بیان اینکه از این عقاب‌ها هفت بهله ساری‌قپه و یک بهله نیز عقاب چشم سیاه بود افزود: بازگشت این عقاب‌ها به دامن طبیعت پس از ۲ ماه تیمار در مرکز نگهداری پرندگان در مراغه صورت گرفت.

وی افزود: با همکاری دوستداران طبیعت در مراغه از ابتدای امسال ۱۲ بهله عقاب و انواع پرندگان وحشی در سه مرحله در طبیعت رهاسازی شده اند.

دامنه‌های سهند زیستگاه انواع پرندگان از جمله عقاب، کبک، جغد، کبوتر چاهی، شاهین، گنجشک و انواع پرندگان کنار آبزی است.