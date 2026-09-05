به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که پیام حیدری قضاوت آن را بر عهده دارد تیم‌های همسایه جدولی استقلال تهران و آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.

هر دو تیم نه تنها در ۵ هفته گذشته فصل جدید باختی را در کارنامه خود ندارند بلکه آلومینیوم در ۹ مسابقه اخیر به هیچ تیمی نباخته و استقلال هم در ۸ دیدار گذشته خود، بازنده میدان نبوده است.

تا پیش از این دیدار دو تیم با ۳ برد و دو تساوی ۱۱ امتیازی و بر حسب تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

در ۵ دیدار رودرروی اخیر دو تیم، ۴ بار استقلالی‌ها پیروز میدان بودند و آلومینیوم سازان تاکنون نتوانسته‌اند آبی پوشان پایتخت را در لیگ برتر شکست دهند.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران از ساعت ۱۹ روز یکشنبه پانزدهم شهریور ماه در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.