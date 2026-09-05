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تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته ششم لیگ برتر میزبان استقلال تهران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که پیام حیدری قضاوت آن را بر عهده دارد تیمهای همسایه جدولی استقلال تهران و آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی مقابل یکدیگر به میدان میروند.
هر دو تیم نه تنها در ۵ هفته گذشته فصل جدید باختی را در کارنامه خود ندارند بلکه آلومینیوم در ۹ مسابقه اخیر به هیچ تیمی نباخته و استقلال هم در ۸ دیدار گذشته خود، بازنده میدان نبوده است.
تا پیش از این دیدار دو تیم با ۳ برد و دو تساوی ۱۱ امتیازی و بر حسب تفاضل گل در ردههای دوم و سوم جدول قرار دارند.
در ۵ دیدار رودرروی اخیر دو تیم، ۴ بار استقلالیها پیروز میدان بودند و آلومینیوم سازان تاکنون نتوانستهاند آبی پوشان پایتخت را در لیگ برتر شکست دهند.
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران از ساعت ۱۹ روز یکشنبه پانزدهم شهریور ماه در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل یکدیگر به میدان میروند.