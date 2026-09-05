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۴ عنوان کتاب با محوریت ایثار، شهادت و نقش زنان و رزمندگان خراسان جنوبی در دفاع مقدس همزمان با برگزاری اجلاسیه ۶۴۵ شهید شهرستان بیرجند، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کتابهای «در آغوش ابراهیم»، «دیدار در فکه»، «مجتمع آموزشی رزمندگان خراسان جنوبی در هشت سال دفاع مقدس» و «غزل شهادت در حوزههای دفاع مقدس، شهدا و زنان» در اجلاسیه ۶۴۵ شهید بیرجند رونمایی شد.
این آثار به همت ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی تدوین و چاپ شده است.
کتاب «در آغوش ابراهیم» زندگی و خاطرات شهید "سید علی رضوی" را به روایت همسر با نثری روان و مستند بازگو میکند.
کتاب «دیدار در فکه» هم بر اساس زندگینامه سردار شهید محمد حسن فایده تدوین شده است که این کتاب با بهرهگیری از روایتهای دستاول، حال وهوای معنوی جبههها و لحظههای ناب دیدار و وداع را روایت میکند.
کتاب «مجتمع آموزشی رزمندگان خراسان جنوبی در هشت سال دفاع مقدس» نیز به تاریخ شفاهی و مستند این نهاد آموزشی میپردازد و نقش آن را در تربیت نیروهای متعهد و اعزام دانشآموزان و فرهنگیان به جبههها بررسی میکند.
همچنین کتاب «غزل شهادت» به روایتی از زندگی سردار شهید علی صمدیان پرداخته است.