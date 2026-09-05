به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو جایزه بزرگ (گرندپری) موجو به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است و با دعوت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو، معصومه باقری و مرجان تیموری، دو داور بین‌المللی کشورمان، در این رقابت‌ها حضور دارند و در حال قضاوت هستند.

مسابقات جایزه بزرگ موجو با حضور برترین تکواندوکاران جهان در حال برگزاری است و حضور این دو داور ایرانی در یکی از رویداد‌های مهم تقویم فدراسیون جهانی تکواندو، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار داوران کشورمان در عرصه بین‌المللی و حاصل شایستگی، توانمندی و عملکرد حرفه‌ای آنان در میادین جهانی است.