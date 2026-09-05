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یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان خمین توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام زمان بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا یکشنبه ۱۵ شهریور کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ میشود.
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در مراسمی آقای هاشمی زاده به عنوان دادستان جدید شهرستان محلات معرفی و از خدمات آقای جلالی دادستان سابق قدردانی شد.
در این مراسم بر اهمیت تعامل و همکاری مجموعه قضایی با دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای شهرستان در راستای ارتقای امنیت، اجرای قانون، و خدمترسانی به مردم تأکید شد.
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با هدف ارتقای دسترسی همگانی به کتابخانههای عمومی و افزایش انگیزه عضویت، طرح یکپارچه سازی و رایگان سازی عضویت در کتابخانهها اجرا شد/ ثبت نام بر اساس کد ملی انجام میشود و اطلاعات افراد احصا میشود.
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فرمانده انتظامی شهرستان خمین از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ گودرزی گفت: این موتورسیکلت که فاقد مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده توقیف و راکب آن پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.
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صبح امروز در پی یک حادثه غرق شدگی در استخر کشاورزی محدوده شهرستان اراک خانم جوانی جان خود را از دست داد.
استخرهای کشاورزی، حتی در ظاهر آرام، مکانهای مناسبی برای شنا نیستند.
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عملیات آتشباری مهارشده برای احداث پایههای تله سیژ در منطقه گردشگری دره گردوی اراک فردا ساعت ۱۲ ظهر انجام میشود. همشهریان نگران صدای انفجارها نباشند.
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روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اراک اعلام کرد.
جریان آب مناطق کوی رضوی، شهرک ولیعصر و خیابانهای شهید بهشتی، نیسانیان، هفت تیر، شکرایی، شهید رجایی و کوچههای منشعب فردا یکشنبه به دلیل عملیات اجرای خط انتقال آب از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۴ با قطعی و یا کاهش فشار شبکه آب رسانی مواجه میشود.