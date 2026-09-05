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در نشست ستاد اقتصاد دانشبنیان آذربایجان غربی راههای تسهیل فرآیندها و تجهیز زیرساختهای فناوری برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به تولید ثروت، اشتغال و ارزش افزوده بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان استان امروز با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و مدیران و فعالان این حوزه برگزار شد.
در این نشست ظرفیتها و اولویتهای استان در حوزه اقتصاد دانشبنیان، توسعه شرکتهای فناور و استفاده از فناوری برای حل مسائل و تکمیل زنجیرههای ارزش مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پیوند میان دانشگاه، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و بخشهای مختلف اقتصادی تأکید شد.
همچنین ظرفیتهای استان در حوزههای کشاورزی، معدن و تولید بهعنوان بسترهای مهم توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفت.
تأکید بر حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان، تسهیل مسیر تجاریسازی ایدهها، تقویت زیرساختهای نوآوری و بهرهگیری از توان نخبگان برای حل مسائل واقعی استان، از محورهای اصلی این نشست بود؛ رویکردی که میتواند آذربایجانغربی را از ظرفیتهای بالقوه فناورانه به عرصه خلق ثروت، اشتغال و ارزش افزوده دانشبنیان برساند.