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قرار گرفتن منجیل در مسیر ترانزیتی، چشمانداز سد، طبیعت منحصربهفرد این شهر ۲۰ هزار نفری را به یک مقصد بالقوه گردشگری تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، وجود انرژیهای پاک، زمینهای مناسب توسعه، و موقعیت جغرافیایی ویژه، منجیل را برای سرمایهگذاران جذاب کرده است.
تکمیل طرحهای ملی و استانی مانند ایستگاه راه آهن، رمپ ورود و خروج و درمانگاه تامین اجتماعی جزء مطالبات چند ساله این شهر است.
خبر گیلان نگاهی به فرصتهای بکر گردشگری تا ظرفیتهای بر زمین مانده شهر توربینهای بادی انداخته است.، وجود انرژیهای پاک، زمینهای مناسب توسعه، و موقعیت جغرافیایی ویژه، منجیل را برای سرمایهگذاران جذاب کرده است.
تکمیل طرحهای ملی و استانی مانند ایستگاه راه آهن، رمپ ورود و خروج و درمانگاه تامین اجتماعی جزء مطالبات چند ساله این شهر است.
خبر گیلان نگاهی به فرصتهای بکر گردشگری تا ظرفیتهای بر زمین مانده شهر توربینهای بادی انداخته است.