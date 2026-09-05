به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عصر امروز و در هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیمهای تراکتور و گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر به سود تیم میزبان به پایان رسید.

امیرحسین حسین زاده گل تراکتور را در دقیقه ۴۳ بازی وارد دروازه تیم حریف کرد. این بازی با توجه به توقف هفته گذشته سرخپوشان تبریزی از اهمیت زیادی برای این تیم برخوردار بود و آنها در حضور پرتعداد هواداران خود به مصاف حریف رفتند و توانستند سه امتیاز بازی را کسب کنند.