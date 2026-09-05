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دوره آموزشی «طرح ولایت» ویژه دانشآموزان دوره متوسطه دوم در اراک در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول اجرایی دوره طرح ولایت گفت: دوره آموزشی «طرح ولایت» ویژه دانشآموزان دوره متوسطه دوم به مدت ۲۵ روز در اراک در حال برگزاری است.
احمدرضا عبدی با بیان اینکه این دوره با مشارکت موسسه امام خمینی و آموزش و پرورش در حال برگزاریست، گفت: شرکتکنندگان در این دوره در قالب پنج کتاب با مباحث معرفتشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست آشنا میشوند.
او گفت: این دوره با هدف تقویت مبانی فکری و اعتقادی دانشآموزان و ارتقای قدرت تحلیل واندیشهورزی آنان برگزار شده است.