در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و استاندار آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های علمی و فناوری استان و راه تبدیل این ظرفیت‌ها به پیشران توسعه اقتصادی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان استان و راهکارهای تبدیل این ظرفیت‌ها به موتور محرک توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تأکید بر ظرفیت گسترده استان در حوزه‌های کشاورزی، معدن، مرز و صنعت، گفت: رویکرد مدیریت استان، پیوند دادن فناوری و دانش با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد آذربایجان‌غربی و حرکت از خام‌فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات دانش‌بنیان است.

رضا رحمانی حمایت از نخبگان و شرکت‌های فناور را از اولویت‌های جدی مدیریت استان عنوان کرده و افزود: ظرفیت‌های علمی و فناورانه باید در خدمت حل مسائل واقعی مردم و توسعه متوازن استان قرار گیرد و با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، زمینه برای تقویت زیرساخت‌های نوآوری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه فراهم خواهد شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر ظرفیت‌های قابل توجه آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: این استان می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های بومی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به یکی از کانون‌های مهم توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود.

حسین افشین همچنین افزود: معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری استان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری برای تکمیل زنجیره‌های ارزش، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و معدن، همکاری و پشتیبانی لازم را انجام دهد.

در این دیدار بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، حمایت هدفمند از نخبگان و شرکت‌های فناور و استفاده از فناوری به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید شد.