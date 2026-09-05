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مردم برانگیخته شده (مبعوث) در صد و هشتاد و هشتمین شب ایستادگی، بر مقاومت تا پیروزی نهایی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایتمدار و میدان دار استان در صدو هشتادو هشتمین شب ایستادگی بر ادامه راه مقاومت تا رسیدن به پیروزی در مقابل دشمن متجاوز تاکید کردند.
ایران در برابر تلاطم سیاستهای ضدبشری آمریکا که حتی شادیِ مردم را نیز هدف قرار داده، همچنان، چون کوهی استوار ایستاده است.
در حالی که جریانهای رسانهایِ تحتِ حمایت قدرتهای استکباری، در برابر جنایات کاخ سفید زبان بسته یا توجیهگرند، حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه، شگفتی جدیدی در تاریخ جهان رقم زده است؛ ایستادگیای که با نزدیک شدن به صد و نودمین شب، حکایت روشنی از حقیقتِ استقلال و حریت ایرانیان دارد.