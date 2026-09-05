درمراسم با حضور استاندار آذربایجان‌غربی از فعالان و منتخبان فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و اقتصادی استان تجلیل شد.

تجلیل از منتخبان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آذربایجان‌غربی

تجلیل از منتخبان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور استاندار آذربایجان‌غربی از فعالان و منتخبان فرهنگی اجتماعی رسانه ای و اقتصادی استان تجلیل شد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این آیین با تاکید بر انجام فعالیت های جهادی در جهت تولید ثروت و بهره وری در استان گفت: باید برای حل مسائل و مشکلات استان فکر جمعی همه صاحبان فکر و اندیشه و نخبگان را به کار گیریم.

مدیرکل صمت استان نیز در این آیین با اشاره به این که بالغ بر ۶۷ هزار نفر در بخش صنعت استان اشتغال دارند گفت: ۴۱۰ بسته سرمایه گذاری در حوزه صنعت معدن و تجارت از سال گذشته در استان آماده شده است.

سخاوت خیرخواه افزود: جواز تاسیس ۱ هزار و ۲۱۷ فقره طرح سرمایه گذاری به ارزش ۱۷۰ همت را برای ایجاد کارخانجات صنعتی صادر کردیم که با اتمام آنها ۳۴ هزار نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.

ایرج سلیمان زاده رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: امروز جامعه شورایی استان در کنار مدیران ارشد استان و شهرداران در کنار فعالان عرصه های مختلف برای توسعه استان قرار دارند.