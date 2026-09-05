همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزه‌های علمیه با حضور طلاب و اساتید، در مدرسه تاریخی فیضیه قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه فیضیه قم با تأکید بر ضرورت فعال بودن طلاب، بر اهمیت درس خواندن و پاسخگویی آنان به نیاز‌های جامعه تأکید کرد و گفت: باید هر سال موضوعی مهم و در سطح بین‌المللی، در قالب سمینار مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد بررسی موضوع بدعت به صورت تخصصی و موضوعی را مطرح و بر حفظ جایگاه و مرکزیت مدرسه فیضیه تأکید کرد.

آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه نیز با بیان اینکه شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه، تعالی و نقش‌آفرینی بیشتر حوزه را دنبال می‌کنند، حمایت از پژوهش‌های حوزوی و تربیت طلاب پیشرو و سرآمد را از اهداف حوزه دانست.

وی تأکید کرد: حوزه‌های علمیه در مسیر انقلاب اسلامی و در کنار مردم، به وظایف خود عمل خواهند کرد.