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همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزههای علمیه با حضور طلاب و اساتید، در مدرسه تاریخی فیضیه قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه فیضیه قم با تأکید بر ضرورت فعال بودن طلاب، بر اهمیت درس خواندن و پاسخگویی آنان به نیازهای جامعه تأکید کرد و گفت: باید هر سال موضوعی مهم و در سطح بینالمللی، در قالب سمینار مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد بررسی موضوع بدعت به صورت تخصصی و موضوعی را مطرح و بر حفظ جایگاه و مرکزیت مدرسه فیضیه تأکید کرد.
آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه نیز با بیان اینکه شورای عالی و مدیریت حوزههای علمیه، تعالی و نقشآفرینی بیشتر حوزه را دنبال میکنند، حمایت از پژوهشهای حوزوی و تربیت طلاب پیشرو و سرآمد را از اهداف حوزه دانست.