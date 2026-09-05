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هفتاد و یکمین نشست «ظهر دلنشین» با تجلیل از مقام علمی و قرآنی حمیدرضا مستفید، مدرس دانشگاه و از پیشکسوتان عرصه قرآن، در سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هفتاد و یکمین نشست از سلسلهنشستهای «ظهر دلنشین» با هدف تجلیل و تکریم خادمان، استادان، پیشکسوتان و فعالان قرآنی، بعدازظهر امروز، شنبه ۱۴ شهریور، در سالن کنفرانس شهید تقوی سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور برگزار شد.
در این نشست، جمعی از مدیران، استادان و پیشکسوتان قرآنی با بیان ویژگیهای علمی، پژوهشی و اخلاقی حمیدرضا مستفید، از سالها فعالیت و خدمات وی در عرصه قرآن تجلیل کردند.
محمدتقی میرزاجانی، معاون آموزش و پژوهش شورای عالی قرآن، مرتضی توکلی، قائممقام مرکز طبع و نشر قرآن کریم، حجتالاسلام سیدناصرالدین نوریزاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مهدی قرهشیخلو، دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور و جمعی از استادان و پیشکسوتان قرآنی از جمله محمدعلی خواجهپیری، ولی یاراحمدی، منصور آقامحمدی، مریم حاجی عبدالباقی و حسینعلی شریف در این مراسم حضور داشتند.
جواد نصیری، سرپرست سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور و مدیرعامل خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در این نشست، برگزاری برنامه «ظهر دلنشین» را فرصتی برای گردهمایی استادان و فعالان قرآنی و بهرهگیری از تجربههای آنان دانست.
وی با اشاره به رسالت رسانهای ایکنا در پوشش رویدادهای قرآنی گفت: برگزاری این نشستها علاوه بر معرفی و تجلیل از چهرههای قرآنی، زمینه ایجاد فضای صمیمی و تعاملی میان استادان و فعالان این حوزه و تقویت وفاق و همدلی در جامعه قرآنی را فراهم کرده است.
نصیری همچنین بر تقویت ارتباط و همکاری میان سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور، خبرگزاری ایکنا و دیگر نهادهای قرآنی برای انعکاس گستردهتر فعالیتهای این حوزه تأکید کرد.
در ادامه، تعدادی از استادان و فعالان قرآنی به بیان خاطرات و دیدگاههای خود درباره حمیدرضا مستفید پرداختند و از ویژگیهایی همچون دقت، پشتکار و نگاه علمی و پژوهشی او در فعالیتهای قرآنی سخن گفتند.
همنسلان این پیشکسوت قرآنی نیز با مرور خاطراتی از دهه ۶۰، به فعالیتهای جدیتر و رسمیتر مستفید در عرصه قرآن اشاره و بر نگاه عمیق و پژوهشمحور وی به موضوعات قرآنی تأکید کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، اعضای خانواده حمیدرضا مستفید نیز به بیان ویژگیهای شخصیتی و خانوادگی وی پرداختند و از توجه او به خانواده در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی سخن گفتند.
رونمایی از مجموعه «در محضر قرآن کریم»
یکی دیگر از بخشهای این مراسم، رونمایی از مجموعه هفتجلدی «در محضر قرآن کریم» تألیف حمیدرضا مستفید بود.
این پیشکسوت قرآنی پیش از رونمایی، درباره روند شکلگیری این مجموعه و ضرورت تألیف آن توضیحاتی ارائه کرد و محتوای این آثار با حضور برخی از استادان و چهرههای قرآنی حاضر در نشست مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
در پایان این مراسم، از مقام علمی و قرآنی حمیدرضا مستفید تجلیل و از مجموعه هفتجلدی «در محضر قرآن کریم» رونمایی شد.
حاضران در پایان این نشست با حضور در محوطه خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) عکس یادگاری گرفتند.