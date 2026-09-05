حضور فرزندان دیار میرزا در میدان حضور، جلوه اتحاد و انسجام مردم غیور و باصلابتی است که برای دفاع از وطن، انقلاب و رهبری پرقدرت و باصلابت در سنگر خیایان میدان داری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مردم دیار میرزا همچنان باصلابت همچون شب‌های ِگذشته، بازهم در میدان شهدای ذهاب رشت گرد هم آمدند تا به جهانیان بگویند تا پای جان، گوش به فرمان رهبر و جان فدای وطنند و و لحظه‌ای آرامش را بر دشمن کودک کش حرام می‌کنند.

خیابان‌ها و میادین دیگر مناطق استان هم، جلوه اتحاد وانسجام مردم غیور و باصلابتی است که برای دفاع از وطن، انقلاب و رهبری پرقدرت و باصلابت در سنگر خیایان میدان داری می‌کنند.