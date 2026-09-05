وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ویژه برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه گردشگری و حمایت از فعالان میراث فرهنگی و صنایع دستی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی گفت: تعالی نظام، رضایتمندی مردم و تعالی نظام سیاسی اهداف اصلی فعالیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های اولویت دار استان‌ها افزود: هر استان برای نیمه دوم سال، می‌بایست حداقل ۳ و حداکثر ۵ پروژه قابل اتمام معرفی کند. لازم است از کار‌های پراکنده خارج شده و بر تامین منابع، انتخاب پیمانکار و در نهایت اجرا در استان‌ها متمرکز شویم.

صالحی امیری مولدسازی و درآمد از محل مسئولیت اجتماعی مراکز و نهاد‌ها را به مدیران توصیه کرد و گفت: در حال حاضر در وزارتخانه از فرصت بزرگی به نام شهرداری‌ها غافل هستیم؛ در صورتی که شهرداری‌ها در توسعه زیرساخت‌ها شریک ما محسوب می‌شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر طراحی ساز و کار‌های جدید برای عبور از بحران، اظهار داشت: در حوزه میراث فرهنگی نیازمند بازسازی بنا‌های خسارت دیده از جنگ هستیم. در همین راستا با پیگیری وزارتخانه، استمهال شش‌ماهه حق بیمه کارفرمایی کلیه کسب‌وکار‌های گردشگری و صنایع‌دستی در چارچوب برنامه حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و حفظ اشتغال تصویب شد. مصوبه‌ای که حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تقویت زمینه‌های حفظ اشتغال را به دنبال خواهد داشت. به تصویب رسیده است.

صالحی امیری همچنین در خصوص ضرورت شناسایی سازه‌های تاریخی برای ثبت ملی بیان کرد: باید سرعت شناسایی سازه‌های تاریخی افزایش یابد و مشخص شود که تا پایان سال چند ثبت ملی خواهیم داشت؟

وی در ادامه در خصوص برنامه‌های توسعه گردشگری توضیح داد: بازنگری در گردشگری جز اولویت هاست. در حال حاضر عراق، آسیای میانه، قفقاز و اذربایجان در توافق گردشگری با ایران هستند. البته تعداد گردشگران ترکیه و چین کم شده که می‌بایست با برنامه ریزی‌ها به حد مطلوب برسد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از فعالیت ششصد و هفتاد هزار هنرمند در بخش صنایع دستی خبر داد و گفت: در جلسه با مدیران در خصوص ۲۵ اصل برای صنایع دستی صحبت کردیم که از این تعداد، سه اصل در اولویت هستند. اولین محور حمایت همه جانبه از هنرمند از بیمه تا تامین مواد اولیه است و در محور دوم بازاریابی داخلی و فعالسازی بازارچه‌های صنایع دستی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: نکته سوم، اما بازاریابی خارجی است؛ در این راستا، با چند مجموعه معتبر گفت‌و‌گو داشتیم تا آنها در کشور‌های هدف صنایع دستی را دپو و سپس بر بازاریابی تمرکز کنند.