به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ سرهنگ تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان گفت: ظهر ۱۴ شهریور، راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۷ آزادراه قزوین-زنجان، هنگام بالا بردن شیشه عقب متوجه حضور سر دختربچه خود در مسیر شیشه شد. با فریاد مادر، راننده تمرکز خود را از دست داد و خودرو پس از انحراف، با یک تریلی برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، کودک که سرش از پنجره بیرون بود، بر اثر برخورد با بدنه تریلی جان باخت.

سرهنگ تقی‌خانی با تأکید بر لزوم استفاده از صندلی ایمن کودک، از والدین خواست از بیرون آوردن سر یا دست کودکان از پنجره خودرو جداً خودداری کنند؛ چراکه در جاده، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر ختم شود.