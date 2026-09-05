برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش در باشگاه انقلاب
رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش مردان برای تعیین نمایندگان ایران در مسابقات تیمی قهرمانی آسیا، از امروز در تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش مردان برای تعیین نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا، از امروز ۱۴ شهریور در باشگاه انقلاب تهران آغاز شد.
این رقابتها با حضور ۶ بازیکن دعوتشده از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان و یزد برگزار میشود و بازیکنان حاضر برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به رقابت میپردازند.
بازیکنان دعوتشده به این رقابتها عبارتند از:
مجتبی کفیلی – تهران
سمیعالله قاصدآبادی – تهران
پویا شفیعیفرد – آذربایجان شرقی
محمدصالح آقاخانی – مرکزی
محمد چنگانیان – اصفهان
سید مبین سیدان – یزد
در نخستین روز این رقابتها، پویا شفیعیفرد به دلیل حضور نیافتن در دیدار مقابل محمدصالح آقاخانی، با نتیجه فنی (W.O) بازنده اعلام شد. در دو دیدار دیگر نیز محمد چنگانیان با نتیجه ۳ به یک سید مبین سیدان را شکست داد و سمیعالله قاصدآبادی با نتیجه ۳ به صفر مقابل مجتبی کفیلی به پیروزی رسید.
این رقابتها تا ۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت و در پایان، نمایندگان ایران برای حضور در مسابقات تیمی اسکواش قهرمانی آسیا مشخص خواهند شد.
مسابقات تیمی اسکواش قهرمانی آسیا ۱۲ تا ۱۶ آبان به میزبانی اسلامآباد پاکستان برگزار میشود.