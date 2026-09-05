جوی آرام همراه با وزش باد شدید تا سه شنبه ۱۷ شهریور در لرستان
هواشناسی لرستان از فردا یکشنبه تا سهشنبه ۱۷ شهریور برای آسمان استان جوی آرام ،پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، برای استان فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ جوی آرام و پایدار و آسمانی صاف و آفتابی خواهیم داشت.
راضیه پیله وران افزود:برای روزهای دوشنبه و سهشنبه شاهد پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه ای پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی اعلام کرد:در این مدت با توجه به افزایش سرعت باد، احتمال بروز سقوط اشیاء و خسارت به برخی سازههای سبک وجود دارد.
همچنین از نظر نوسانات دمایی، برای فردا تغییرات قابل توجهی در روند دماهای استان مشاهده نمیشود .