بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، برای استان فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ جوی آرام و پایدار و آسمانی صاف و آفتابی خواهیم داشت.

راضیه پیله وران افزود: برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه شاهد پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی اعلام کرد:در این مدت با توجه به افزایش سرعت باد، احتمال بروز سقوط اشیاء و خسارت به برخی سازه‌های سبک وجود دارد.



همچنین از نظر نوسانات دمایی، برای فردا تغییرات قابل توجهی در روند دماهای استان مشاهده نمی‌شود .



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