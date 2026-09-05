به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رییس هیات دوچرخه سواری گیلان با اشاره به اینکه در روز نخست مسابقات جام آزاد کشوری دوچرخه سواری (کراس کانتری) بانوان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد افزود: در روز دوم نیز مسابقات دوچرخه سواری (کراس کانتری) مرحله اول لیگ کوهستان و رنکینگ کشوری آقایان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان در روستای گمل پایین لاهیجان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

حمیدرضا حاجی سعیدی افزود: در این مسابقات دو روزه ۹۰ ورزشکار از ۱۵ استان در قالب ۱۳ تیم، در مسیر‌های پرچالش پیست روستای گمل پایین شهرستان لاهیجان، مهارت و استقامت خود را به نمایش گذاشتند.