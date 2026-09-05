به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا غنی پورگفت:ماموران پلیس آگاهی بهاباد پس از اطلاع از سرقت پسته موضوع شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند. وی افزود::ماموران با اقدامات اطلاعاتی و رد زنی‌های دقیق موفق شدند سه سارق را که از استان‌های همجوار وارد شهرستان شده بودند شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد ادامه داد:سارقان دربازجویی‌های پلیسی، به سرقت ۲۰۰ کیلو پسته اعتراف کردند و با تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.