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مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت، با اشاره به تصویر سخنرانی خود همراه با فرزند خردسال در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر لزوم اصلاح ساختارها برای عادیسازی حضور مادران در کنار فرزندانشان در محیطهای رسمی تاکید کرد.
زینب نصیری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: رویکرد خانواده محور وزیر بهداشت و نیز حمایت همسر و مراقبت مشترک ازجمله دلایلی است که توانستم با کودکم در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی حضور یابم.
وی تصریح کرد: ساختارهای اداری و سازمانی نباید مادر را مجبور به سازگار شدن با الگوهای قدیمی کنند؛ بلکه باید خود با واقعیت زندگی مادران امروزی و مسئولیتهای مراقبتی آنها سازگار شوند.
مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت با بیان اینکه مراقبت از کودک باید به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل شود و تنها بر دوش مادر نباشد، خاطرنشان کرد: هدف، رسیدن به جامعهای کودکپذیر و خانوادهدوست است که در آن مادران مجبور به انتخاب بین نقش اجتماعی/شغلی و مادری نباشند و این امر مقدمهای لازم برای حرکت به سمت افق جوانی جمعیت است.