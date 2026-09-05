پخش زنده
امروز: -
بنیاد سعدی مسابقه بینالمللی «۲۰ واژه، یک نوشته» را با هدف گرامیداشت زبان فارسی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد سعدی همزمان با روز شعر و ادب فارسی، مسابقه بینالمللی «۲۰ واژه، یک نوشته» را با هدف گرامیداشت زبان و ادبیات فارسی و مشارکت فارسیآموزان و علاقهمندان این زبان در سراسر جهان برگزار میکند.
فارسیآموزان و علاقهمندان به زبان فارسی در کشورهای مختلف میتوانند با استفاده از واژههای تعیینشده، متنی کوتاه بنویسند و آن را در قالب فیلم برای دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
شرکتکنندگان در این مسابقه باید با استفاده از واژههای «تاریخ، جهان، ایران، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات فارسی، شاعر، نویسنده، احترام، صلح، عشق، آزادی، محبت، استقلال، شهریار، اهمیت، علاقهمند و آرزو» متنی درباره ایران، شعر و ادبیات فارسی تهیه و آن را به زبان فارسی قرائت کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، فارسیآموزان باید فیلمی حداکثر ۲ دقیقهای به زبان فارسی تهیه و آن را به صورت عمودی ضبط کنند. شرکتکنندگان همچنین باید در ابتدای فیلم، نام و کشور محل زندگی خود را معرفی کنند.
پنج شرکتکننده برگزیده این رویداد پس از بررسی آثار، معرفی و جوایزی به آنها اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به اینمسابقه تا ۲۶ شهریور اعلام شده و علاقهمندان میتوانند فیلمهای خود را از طریق پیامرسانهای واتساپ یا تلگرام به شماره ۰۰۹۸۹۱۰۲۲۳۵۶۲۸ ارسال کنند.