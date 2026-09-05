در نشست بررسی واگذاری زمین در ساوه مقرر شد برای تامین نیاز مسکن کارگران و مدیران واحد‌های صنعتی، در سطح وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری شود.

تصمیم‌گیری برای تامین مسکن کارگران و مدیران واحد‌های صنعتی در سطح وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی

تصمیم‌گیری برای تامین مسکن کارگران و مدیران واحد‌های صنعتی در سطح وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه بررسی و تعیین تکلیف زمین بنیاد شهید و روند اجرای طرح جوانی جمعیت با حضور مدیران استانی در فرمانداری ساوه برگزار شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: برخی ضوابطی که در سال ۱۴۰۰ برای ارزش‌گذاری زمین‌ها تعیین شد، دیگر با شرایط امروز همخوانی ندارد و همین موضوع خانواده‌هایی را که سال‌ها در انتظار دریافت زمین بوده‌اند، با مطالبه مبالغ سنگین مواجه کرده است.

حجت الاسلام سبزی افزود: در خصوص مسکن کارگری در این جلسه مقرر شد تا در سطح وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی این نیاز کارگران و مدیران واحد‌های صنعتی بررسی و تصمیم گیری شود

وی تاکید کرد: برابر قانون جوانی جمعیت در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دولت مکلف به واگذاری زمین به متراژ ۲۰۰ متر به متقاضیان می‌باشد و نباید خلاف مقررات عمل شود.

فرماندار ساوه نیز گفت: برابر مصوبه‌ی این جلسه‌ی راه و شهرسازی مکلف است ظرف یک هفته‌ی آینده سازو کار مناسبی برای واگذاری زمین به متقاضیان جوانی جمعیت را تعیین نماید.

سید مهدی حسینی افزود: همه ظرفیت‌های مدیریتی شهرستان برای تحقق تعهدات دولت و تسریع در رفع مشکلات مردم به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه اراضی خانواده‌های معظم شهدا دارای سند رسمی دولت است، گفت: راه و شهرسازی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده از حقوق این خانواده‌ها دفاع خواهد کرد و همزمان ۱۷۰ هکتار زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان آماده واگذاری شده است.

جواد لنجابی اظهار کرد: تمامی مراحل قانونی مربوط به زمین‌های اختصاص‌یافته به خانواده‌های معظم شهدا، از اخذ سند رسمی تا آماده‌سازی اراضی، از سوی راه و شهرسازی انجام شده و این اداره‌کل با وجود طرح شکایت‌های متعدد، از حقوق قانونی دولت و خانواده‌های شهدا کوتاه نخواهد آمد. همکاران ما بار‌ها برای دفاع از مالکیت دولت در دادگاه حضور یافته‌اند و هر بار مستندات قانونی ارائه شده است. تا زمانی که حکم قطعی برخلاف سند رسمی صادر نشود، مبنای اقدام دستگاه اجرایی همان اسناد قانونی دولت خواهد بود.

وی تأکید کرد: برخی توقف‌های ایجادشده در روند واگذاری، ناشی از دستورات قضایی بوده و راه و شهرسازی موظف به رعایت قانون است؛ اما این موضوع هرگز به معنای کنار گذاشتن پیگیری حقوق خانواده‌های شهدا نیست و این مسیر تا نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.

لنجابی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت اراضی بر اساس نظر کارشناسان رسمی و مطابق قانون انجام می‌شود و این اداره‌کل هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری ندارد.

وی از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای توسعه واگذاری زمین در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۷۰ هکتار زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در استان مرکزی شناسایی و آماده واگذاری شده است و سهم شهرستان ساوه نیز مشخص شده و به محض تکمیل معرفی مشمولان، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.

احداث مسجد در شهرک فجر ساوه، تعیین تکلیف واگذاری اراضی به بنیاد شهید و ساماندهی انار فروشان در آزادراه ساوه سلفچگان تحت عنوان روستا بازار از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.