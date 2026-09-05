به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،علی سلیمی، اظهار کرد: پایانه مرزی پرویزخان یکی از پایانه‌های مهم استان در حوزه تجارت، ترانزیت و صادرات کالا به شمار می‌رود و در پنج ماهه نخست سال جاری نیز شاهد تردد و جابه‌جایی حجم قابل توجهی از کالا در این پایانه بوده‌ایم. وی افزود: در این مدت، ۲۱ هزار دستگاه ناوگان حامل ۵۵۹ هزار تن کالا در بخش ترانزیت ورودی از پایانه مرزی پرویزخان تردد داشته‌اند که بیانگر سهم قابل توجه این پایانه در ورود کالاهای ترانزیتی به کشور است. مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین طی پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲ هزار دستگاه ناوگان با جابه‌جایی بیش از ۳۴ هزار تن کالا در بخش ترانزیت خروجی از پایانه مرزی پرویزخان تردد کرده‌اند. علی سلیمی با اشاره به عملکرد پایانه مرزی پرویزخان در حوزه صادرات حمل یکسره نیز گفت: در این بخش نیز، ۳ هزار دستگاه ناوگان مجموعاً ۷۴ هزار تن کالا را به صورت حمل یکسره جابه‌جا کرده‌اند. وی تصریح کرد: مجموع عملکرد ثبت‌شده در بخش‌های ترانزیت ورودی، ترانزیت خروجی و صادرات حمل یکسره طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۲۶ هزار دستگاه ناوگان و ۶۶۷ هزار تن کالا بوده است که نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه مهم پایانه مرزی پرویزخان در حوزه حمل‌ و نقل بین‌المللی و تجارت خارجی استان کرمانشاه است.