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با ساخت جاده بین دو استان قزوین و مازندران؛ طول مسیر دو استان ۱۶۶ کیلومتر کمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسیر ارتباطی قزوین و مازندران، حالا تنها یک جاده نیست؛ مسیری است که میتواند فاصله میان مردم دو استان را کوتاهتر و زمینه همدلی و ارتباط بیشتر میان آنها را فراهم کند.
با تکمیل این محور، مسیر حدود ۳۳۰ کیلومتری موجود میان قزوین و مازندران به حدود ۱۶۴ کیلومتر کاهش مییابد؛ یعنی حدود ۱۶۶ کیلومتر صرفهجویی در مسافت.
این محور در مجموع ۱۶۴ کیلومتر طول دارد که بخشی از آن در استان قزوین و بخشی در استان مازندران واقع شده است. وجود ۹ تونل در این مسیر، از دیگر ویژگیهای فنی این محور است که ۵ تونل آن در محدوده مازندران قرار دارد.
دریکی از بخشهای مهم عملیات اجرایی نیز حدود ۲.۵ کیلومتر تونل در قالب ۳ دهانه احداث شده که نقش مهمی در عبور ایمنتر از مناطق کوهستانی دارد.
اما اهمیت این جاده فقط به کاهش مسافت محدود نمیشود؛ این مسیر، روستاها و مناطق ییلاقی دو استان را به یکدیگر نزدیک میکند و میتواند دسترسی مردم محلی، دامداران و کشاورزان را تسهیل کند و ظرفیتهای گردشگری منطقه را نیز رونق دهد.
شباهتهای فرهنگی و گویشی مردم دو سوی این محور، در کنار طبیعت بکر، مراتع و مناطق جنگلی، از این جاده مسیری ساخته که میتواند بیش از یک راه ارتباطی باشد؛ مسیری برای همدلی، تعامل و توسعه مشترک قزوین و مازندران.
بنیامین مرشدی و گزارشی در این زمینه: