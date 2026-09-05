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با شناسایی متهم برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان در کوهسرخ،۳۵۰ میلیون ریال وجه به حساب مالباخته برگشت داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کوهسرخ گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش، پی گیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت وکارشناسان با بررسیهای تخصصی و اقدامات فنی، متهم برداشت غیرمجاز را شناسایی وحسابهای او را با هماهنگی مقام قضایی مسدود کردند.
سرهنگ مهدی قاسمی افزود: مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال وجه برداشتشده نیز به حساب مالباخته بازگردانده شد.
سرهنگ قاسمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: شهروندان از ورود به لینکهای ناشناس و جعلی، بهویژه لینکهایی که با عناوین استخدام، برنده شدن، دریافت خدمات یا سایر موضوعات وسوسهانگیز ارسال میشوند، خودداری و از نصب نرمافزارهای ناشناس و غیرمعتبر بر روی تلفن همراه خود پرهیز کنند.
این مقام انتظامی از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.