چرخ‌های تولید در روستای “اردلان آوج” با همت و اراده‌ی اهالی غیرتمندش به حرکت درآمده است. کارگاه‌های کوچک، اما قدرتمند این روستا، امروز الگویی از خودکفایی و تلاش را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای “اردلان آوج” با تکیه بر همت و اراده‌ی اهالی خود، توانسته است با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی کوچک، چرخ‌های اقتصاد روستا را به حرکت درآورد و الگویی از خودکفایی را در سطح منطقه رقم بزند.

این فعالیت‌های تولیدی که با روحیه‌ی تلاشگری مردم این روستا همراه است، توانسته است با وجود محدودیت‌ها، پویایی تازه‌ای را به اقتصاد روستا ببخشد.