به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه تا پایان وقت امروز جوی غالبا پایدار در استان مستقر است گفت: از فردا گاهی با شکل گیری جریانات کم و بیش ناپایدار، در بعضی نقاط افزایش ابر و رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: از فردا یکشنبه تا دوشنبه گاهی با شکل گیری جریانات جنوبی، وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها (موقتی شدید) پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت:به تدریج از بعدازظهر دوشنبه با شمالی شدن جریانات و نفوذ موج ناپایدار به منطقه، شرایط برای افزیش ابر، کاهش محسوس دما، وزش باد (بعضی نقاط موقتی شدید)، به تناوب بارندگی (گاهی رگباری و شدید)، رعد و برق و تگرگ تا پنجشنبه مهیا است.

محمد دادرس همچنین افزود: بارندگی و وزش باد از اواخر وقت دوشنبه تا پیش از ظهر سه شنبه در بعضی نقاط شدید وموقتی خیلی شدید پیش بینی شده است.

وی گفت: دریا هم از فردا با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریایی با احتیاط مناسب است.