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معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز از اعزام هنرمندان صنایعدستی این استان به نمایشگاههای سراسری خبر داد و گفت: این حضور فرصتی برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی البرز، عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان و گشودن مسیرهای تازه برای فروش و توسعه بازار این محصولات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، ژیلا خدادادی اظهار کرد: هر سال نمایشگاهها و رویدادهای مختلف صنایعدستی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود تا هنرمندان این حوزه بتوانند ضمن معرفی هنر و توانمندیهای خود، آثارشان را بهصورت مستقیم عرضه کنند و با بازارهای جدید و مخاطبان بیشتری ارتباط بگیرند؛ در همین راستا هنرمندان صنایعدستی استان البرز نیز در چهار نمایشگاه سراسری صنایعدستی حضور دارند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: هنرمندان صنایعدستی البرز در نمایشگاههای سراسری که در استانهای زنجان، مرکزی، اردبیل و همدان برگزار میشود حضور داشته و مجموعهای از آثار و تولیدات خود را در معرض دید عموم میگذارند.
این مسئول بیان کرد: حضور در نمایشگاههای ملی فرصتی است تا هنر دست هنرمندان البرزی در فضایی فراتر از مرزهای استان دیده شود و مخاطبان با بخشی از توانمندیها، تنوع رشتهها و ظرفیتهای فرهنگی و هنری البرز آشنا شوند.
خدادادی ادامه داد: هنرمندان اعزامی البرز در رشتههایی از جمله سفال و سرامیک، نقاشی روی سفال و گلیمبافی، چوب، پتینه، تندیسهای چوبی، چرم، حوله بافی و پارچهبافی فعالیت دارند و تلاش شده است آثاری برای حضور در این نمایشگاهها انتخاب شود که در کنار برخورداری از کیفیت مناسب، بیانگر هویت و توان هنری هنرمندان استان باشد.
وی با اشاره به اهمیت نمایش زنده هنرهای سنتی گفت: یکی از جذابیتهای حضور هنرمندان در نمایشگاههای صنایعدستی، اجرای زنده مراحل تولید است؛ چراکه بازدیدکننده در این بخش تنها با یک محصول نهایی مواجه نیست، بلکه شاهد فرآیند شکلگیری اثر و مهارت دست هنرمند خواهد بود.