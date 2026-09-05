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کشف‌های جدید در شهر سوخته

در جدید‌ترین کاوش‌های شهر سوخته آثاری به دست آمده که تصویری تازه از زندگی اجتماعی و فرهنگی مردمان این شهر باستانی در پنج هزار سال پیش را ارائه می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۹:۲۱
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برچسب ها: شهر سوخته ، آثار کشف شده ، شهر باستانی ، تمدن
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